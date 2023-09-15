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Макрон обвинил хунту Нигера в захвате в заложники посла

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хунта Нигеру блокирует поставку продовольствия во французское посольство. Руководитель дипмиссии и персонал находятся практически в положении заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"У нас посол и дипломатический персонал (в Нигере – ред.) фактически находятся как заложники в посольстве Франции", – сказал Макрон.

Он отметил, что военные в Нигере препятствуют доставке продовольствия. При этом посол не может выйти из диппредставительства, поскольку "он персона нон грата", и не имеет пищи, ему доступен только военный паек.

При этом ранее хунта Нигера обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции".

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума начала государственный переворот – главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить государственный переворот .

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НигерЭммануэль МакронФранция