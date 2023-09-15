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Макрон звинуватив хунту Нігеру у захопленні в заручники посла

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хунта Нігеру блокує поставк продовольства у французьке посольство. Керівник дипмісії і персонал перебувають фактично у становищі заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

"У нас посол і дипломатичний персонал (у Нігері - ред.) фактично перебувають як заручники у посольстві Франції", – сказав Макрон.

Він зауважив, що військові в Нігері перешкоджають доставці продовольства. При цьому посол не може вийти з диппредставництва, оскільки "він персона нон грата", і не має їжі, йому доступний лише військовий пайок.

При цьому раніше хунта Нігера звинуватила Францію у розміщенні військ у кількох країнах Західної Африки з метою "військової інтервенції".

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума розпочала державний переворот - главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади.

Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити державний переворот.

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НигерЕммануель МакронФранція