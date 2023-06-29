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Макрон сделал заявление о вступлении Украины в НАТО: нужно придать форму этой перспективе

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО должно "придать форму" перспективе вступления Украины в Альянс. На июльском саммите в Вильнюсе будут предприняты шаги для помощи Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

Французский лидер во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже 28 июня поддержал призывы вывести Украину на "конкретный путь" членства после окончания войны.

"Нам придется определить путь, чтобы придать форму перспективе Украины присоединиться к НАТО, которую мы открыли в 2008 году в Бухаресте", - сказал Макрон в Елисейском дворце.

Он заявил, что решения, принятые на саммите в Вильнюсе, обяжут НАТО на "годы вперед". Речь идет о поддержке Украины в долгосрочной перспективе.

Тем временем Столтенберг был более сдержан в своих заявлениях. Он вновь напомнил, что Альянс сосредотачивается на помощи, чтобы ускорить победу в войне.

"Чем больше территории Украина сможет вернуть, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров", - добавил генсек НАТО.

Саммит в Вильнюсе

Саммит стран НАТО состоится в столице Литвы 11-12 июля. Украина ожидает, что на нем будет принято политическое решение о вступлении. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина ожидает четкого графика вступления и гарантий безопасности.

Более того, сможет ли Украина получить гарантии безопасности и четкие заверения в будущем вступлении в НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

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НАТОЭммануэль МакронФранцияЙенс Столтенберг