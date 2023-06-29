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Макрон зробив заяву про вступ України до НАТО: потрібно надати форму цій перспективі

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО має "надати форму" перспективі вступу України до Альянсу. На липневому саміті у Вільнюсі будуть ухвалені кроки для допомоги Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

Французький лідер під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі 28 червня підтримав заклики вивести Україну на "конкретний шлях" членства після закінчення війни.

"Нам доведеться визначити шлях, щоб надати форму перспективі України приєднатися до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті", - сказав Макрон в Єлисейському палаці.

Він заявив, що рішення, ухвалені на саміті у Вільнюсі, зобов'яжуть НАТО на "роки вперед". Мова йде про підтримку України у довгостроковій перспективі.

Тим часом Столтенберг був стриманіший у своїх заявах. Він знову нагадав, що Альянс зосереджується на допомозі, щоб прискорити перемогу у війні.

"Чим більше території Україна зможе повернути, тим сильніше буде її позиція за столом переговорів", - додав генсек НАТО.

Саміт у Вільнюсі

Саміт країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11-12 липня. Україна очікує, що на ньому буде прийняте політичне рішення щодо вступу. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна чекає чіткого графіка вступу та гарантій безпеки.

Більше про те, чи зможе Україна отримати гарантії безпеки та чіткі запевнення у майбутньому вступі в НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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