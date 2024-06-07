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Макрон снова заговорил о визите в Украину и подтвердил участие в саммите мира

Пятница 07 июня 2024 21:25
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Макрон снова заговорил о визите в Украину и подтвердил участие в саммите мира Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что планирует совершить визит в Украину. Также французский лидер подтвердил свое участие в саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду в Швейцарии, я приеду в Украину", - сказал Макрон.

Он считает, что саммит мира станет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир.

Президент Франции также надеется, что участие в мероприятии примут как можно больше мировых лидеров.

Визит Макрона в Украину.

Следует отметить, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину уже несколько раз откладывался с февраля этого года.

В частности, в марте французский лидер заявил, что имеет собственное правило и собирается приехать в Украину с конкретными предложениями и решениями.

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Эммануэль Макрон Франция Саммит мира Швейцария
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