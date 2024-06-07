Макрон снова заговорил о визите в Украину и подтвердил участие в саммите мира

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что планирует совершить визит в Украину. Также французский лидер подтвердил свое участие в саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду в Швейцарии, я приеду в Украину", - сказал Макрон.

Он считает, что саммит мира станет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир.

Президент Франции также надеется, что участие в мероприятии примут как можно больше мировых лидеров.