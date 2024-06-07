Макрон знову заговорив про візит в Україну та підтвердив участь в саміті миру

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре заявив, що планує здійснили візит в Україну. Також французький лідер підтвердив свою участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну", - сказав Макрон.

Він вважає, що саміт миру буде важливим етапом, щоб вибудувати довгостроковий мир.

Президент Франції також сподівається, що участь у заході візьмуть якомога більше світових лідерів.