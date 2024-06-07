Макрон знову заговорив про візит в Україну та підтвердив участь в саміті миру
Президент Франції Еммануель Макрон вкотре заявив, що планує здійснили візит в Україну. Також французький лідер підтвердив свою участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну", - сказав Макрон.
Він вважає, що саміт миру буде важливим етапом, щоб вибудувати довгостроковий мир.
Президент Франції також сподівається, що участь у заході візьмуть якомога більше світових лідерів.
Візит Макрона в Україну
Варто зазначити, що візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну вже декілька разів відкладався з лютого цього року.
Зокрема, у березні французький лідер заявив, що має власне правило й збирається приїхати в Україну з конкретними пропозиціями та рішеннями.
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