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Макрон знову заговорив про візит в Україну та підтвердив участь в саміті миру

П'ятниця 07 червня 2024 21:25
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Макрон знову заговорив про візит в Україну та підтвердив участь в саміті миру Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре заявив, що планує здійснили візит в Україну. Також французький лідер підтвердив свою участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну", - сказав Макрон.

Він вважає, що саміт миру буде важливим етапом, щоб вибудувати довгостроковий мир.

Президент Франції також сподівається, що участь у заході візьмуть якомога більше світових лідерів.

Візит Макрона в Україну

Варто зазначити, що візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну вже декілька разів відкладався з лютого цього року.

Зокрема, у березні французький лідер заявив, що має власне правило й збирається приїхати в Україну з конкретними пропозиціями та рішеннями.

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Еммануель Макрон Франція Саміт миру Швейцарія
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