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Макрон снова анонсировал визит в Киев и назвал сроки

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину. Свой визит он хочет совершить до середины марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию французского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приеду до середины марта. Вы можете ждать меня в ближайшие недели", - подчеркнул Макрон, комментируя свой визит в Киев. 

Что предшествовало

Напомним, еще в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что посетит Украину в феврале. Во время такого визита он должен был подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины от Франции. 

Недавно французские СМИ сообщали о том, что поездка главы французского государства была запланирована на 13-14 февраля, но ее отложили

Журналисты со ссылкой на Елисейский дворец уточняли, что визит Макрона был отложен по соображениям безопасности.

Позже российские пропагандисты начали распространять бред о том, что президент Украины Владимир Зеленский "готовил покушение" на Макрона. 

Такие фейки разбил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина

В итоге президент Зеленский сегодня, 16 февраля, сам посетил Париж и уже подписал соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны в ходе встречи с Макроном

 

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КиевФранцияЭммануэль Макрон