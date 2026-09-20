Макрон жестко ответил на провокацию Трампа по поводу территорий Франции

Макрон публично поставил Трампа на место

Глава республики отреагировал на карту, опубликованную президентом США Дональдом Трампом, - на ней Сен-Пьер и Микелон отмечены флагом Соединенных Штатов.

"Здесь не о чем дискутировать", - заявил Макрон по прибытии на архипелаг.

Французский президент также отметил, что Париж не собирается постоянно повторять очевидные вещи только из-за "странных идей" или заявлений других политиков.

"Мы не будем повторять это каждое утро только потому, что у кого-то есть странные идеи или кто-то говорит странные вещи", - жестко отметил Макрон.

Известно, что французский лидер будет находиться на Сен-Пьере и Микелоне в течение двух дней.

Этот визит носит выраженный геополитический характер, поскольку архипелаг расположен в нескольких километрах от побережья Канады и неподалеку от Гренландии, которая в последнее время стала важным стратегическим центром в Арктике.

Макрон встретится с премьером Канады

20 сентября Макрон примет на Сен-Пьере премьер-министра Канады Марка Карни. Это будет первый в истории архипелага визит канадского премьера.

"Это посылает сильный сигнал", - подчеркнул французский президент.

Его слова прозвучали на фоне заявлений Трампа об американских интересах в регионе. Президент США ранее неоднократно говорил о возможности аннексии Канады, при этом между Вашингтоном и Оттавой продолжается напряженное торговое противостояние.

Отдельно Макрон прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. Накануне Трамп заключил с Данией соглашение о "безопасности" автономной территории, входящей в состав Датского королевства.

"Данский суверенитет уважается, международное право уважается (...) все, что способствует деэскалации, является хорошей вещью", - заявил Макрон.