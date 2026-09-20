ua en ru
Вс, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Франция готовит план защиты от российских дронов и кибератак, - СМИ

15:48 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Валерия Абабина
Франция готовит план защиты от российских дронов и кибератак, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Франция готовится к усилению российской гибридной опасности. Президент страны Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры и оборонных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Télévisions .

По информации издания, в последние месяцы российская угроза для Франции усилилась – это и кибератаки на военные и правительственные структуры, и попытки вмешательства в президентскую кампанию с помощью фейковых видео, созданных искусственным интеллектом.

18 сентября в новом защищенном кризисном помещении Елисейского дворца прошла экстренная встреча. Правительство срочно созвало всех префектов, которые на следующей неделе должны провести саммиты по вопросам безопасности и обороны в своих департаментах.

К участию привлекут руководителей правоохранительных органов, военных, представителей системы образования, бизнеса и служб экстренного реагирования.

Что поручил Макрон

"Я попросил правительство подготовить план защиты нашей критической инфраструктуры, а также чувствительных объектов нашей оборонной промышленной и технологической базы от дронов и кибератак", - заявил Макрон.

Какие объекты могут быть под угрозой

Согласно конфиденциальной служебной записке, полученной France Télévisions, среди потенциальных целей - электростанции и сети, железные дороги, телекоммуникации и системы распределения питьевой воды.

По словам генерала ВВС Патрика Дютартра, основные французские аэродромы уже готовы к атакам беспилотников, однако под угрозой могут оказаться все чувствительные объекты, связанные с обороной.

В то же время французские разведывательные службы, по данным издания, готовятся к массированным российским атакам - и этот сценарий ускоряется: если раньше речь шла о 2030 году, то теперь вспоминают уже осень 2027-го.

Напомним, Россия ведет против Европы масштабную гибридную войну. Ранее РБК-Украина подробно разбирало, как Кремль использует "одноразовые агенты" и поджоги для диверсий в странах ЕС и чем на это отвечает Европа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Кибератака Российская Федерация
Новости
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым