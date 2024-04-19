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Макрон заявил, что в Украине невозможно построить "израильское" ПВО, и назвал причину

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

По его словам, "израильское" ПВО создавалось на протяжении десятилетий. Израиль приложил много усилий и средств.

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", - добавил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Макрон отметил, что это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены.

 

Что известно о системе ПВО Израиля - "Железный купол"

Железный купол – это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

"Железный купол" – израильская разработка авторства компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Напомним, США готовятся быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, речь идет об артиллерии и средствах противовоздушной обороны.

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Эммануэль Макрон