Макрон заявил, что в Украине невозможно построить "израильское" ПВО, и назвал причину

По его словам, "израильское" ПВО создавалось на протяжении десятилетий. Израиль приложил много усилий и средств.

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", - добавил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Макрон отметил, что это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены.