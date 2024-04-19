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Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати "ізраїльську" ППО, і назвав причину

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як у Ізраїлі, оскільки цей процес вимагає значних ресурсів та тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

За його словами, "ізраїльська" ППО створювалася протягом десятиліть. Ізраїль вклав багато зусиль та коштів. 

"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - додав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Макрон зазначив, неможливо це тому, що ресурси Європи обмежені.

 

Що відомо про систему ППО Ізраїля - "Залізний купол"

Залізний купол - це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна в світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.

"Залізний купол" - ізраїльська розробка авторства компанії Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Нагадаємо, США готуються швидко затвердити новий пакет військової допомоги для України, йдеться про артилерію і засоби протиповітряної оборони.

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Еммануель Макрон