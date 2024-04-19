Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати "ізраїльську" ППО, і назвав причину

За його словами, "ізраїльська" ППО створювалася протягом десятиліть. Ізраїль вклав багато зусиль та коштів.

"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - додав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Макрон зазначив, неможливо це тому, що ресурси Європи обмежені.