Макрон заявил о перехвате танкера "теневого флота РФ" у Сицилии (видео)
Европейские страны усиливают давление на российский теневой флот, пытающийся обходить международные ограничения. Французские военные задержали очередное судно-нарушитель в Средиземном море.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X, данные Базы санкций Главного управления разведки МОУ (Портал "Война и санкции") и комментарий журналистам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
Детали спецоперации
Французские военно-морские силы вышли на борт нефтяного танкера Deliver, когда тот проходил по транзиту у побережья Сицилии.
По словам французского лидера, судно двигалось с нарушением морского права.
Эта операция состоялась всего через несколько дней после аналогичных решительных действий со стороны Великобритании.
Как подчеркнул Макрон, подобные шаги четко демонстрируют общую позицию европейских государств.
La Marine Nationale a arraisonné mardi le petrolier Deliver alors que il transitait a la large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 Июн 2026
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite algunes jours després une operation similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr
Борьба с финансированием войны
Париж и его союзники настроены полностью перекрыть нелегальные пути обогащения Кремля.
"Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать российские военные усилия. Европа решительно настроена", - подчеркнул Эммануэль Макрон.
Он также добавил, что европейское сообщество будет прилагать все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить установление крепкого и длительного мира в Украине.
Что известно о танкере и ограничениях
По информации ГУР, судно под флагом Камеруна задействовано в экспорте российских нефтепродуктов преимущественно в Китай и Индию. Для утаивания нелегальных маршрутов экипаж регулярно выключает систему автоматической идентификации (AIS).
Из-за нерегулярных практик судоходства и износа экологическая организация Greenpeace отнесла Deliver к "теневому флоту" РФ, который угрожает окружающей среде.
Международная коалиция начала активно блокировать работу судна с начала 2025 года. Первыми санкции ввели Евросоюз и Швейцария, впоследствии к ним присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Украина внесла танкер в черные списки в декабре 2025 года, а в феврале 2026-го ввела персональные ограничения против его китайских капитанов Ронга Бо и Чжэня Эньдяня.
Несмотря на давление, Deliver продолжает заходить в российские порты "Новороссийск" и "Усть-Луга". В настоящее время судно обеспечивает логистику между РФ и терминалами в Турции, КНР, Египте и Индии.
Союзники усиливают давление
Как отметил Власюк, это уже четвертое судно российского "теневого флота", перехваченное Францией с начала года, после задержаний Deyna, Grinch и Tagor. Системная охота европейских союзников направлена на блокировку компаний и кораблей, помогающих России обходить международные ограничения.
Украина совместно с партнерами сейчас работает над тем, чтобы задержание DELIVER было максимально продолжительным, а в перспективе - чтобы это судно вообще больше не использовалось для перевозки российской нефти.
"Ужесточение контроля за судами, их владельцами, менеджерами и экипажами остается одним из ключевых направлений санкционной политики", - подчеркнул Власюк.
Радикальные шаги против "теневого флота" РФ
Напомним, ранее в Германии и Франции европейские законодатели призывали к строгим проверкам и задержанию российских судов, помогающих Москве обходить нефтяные ограничения и финансировать войну против Украины.
Депутаты подчеркнули, что устаревший теневой флот РФ представляет значительный риск для безопасности и окружающей среды, а также может использоваться Кремлем для шпионажа или диверсий.
Кроме того, в начале июня ЕС разрешил останавливать суда теневого флота РФ силой в Средиземном море в рамках военно-морской операции IRINI. Военные государств-членов Евросоюза получили законное право поднимайся на борт подозрительных бортов для проведения физических проверок.
В ответ на подобные меры в России придумали радикальный способ спасения подсанкционных кораблей. В частности, в РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море в случае попытки их ареста иностранными государствами.
Российский сенатор Дмитрий Рогозин предложил минировать гражданские суда, чтобы угрозой масштабной экологической катастрофы у европейских берегов остановить задержание кораблей.