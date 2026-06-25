Макрон заявил о перехвате танкера "теневого флота РФ" у Сицилии (видео)

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X , данные Базы санкций Главного управления разведки МОУ (Портал "Война и санкции") и комментарий журналистам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Детали спецоперации

Французские военно-морские силы вышли на борт нефтяного танкера Deliver, когда тот проходил по транзиту у побережья Сицилии.

По словам французского лидера, судно двигалось с нарушением морского права.

Эта операция состоялась всего через несколько дней после аналогичных решительных действий со стороны Великобритании.

Как подчеркнул Макрон, подобные шаги четко демонстрируют общую позицию европейских государств.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le petrolier Deliver alors que il transitait a la large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite algunes jours després une operation similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 Июн 2026

Борьба с финансированием войны

Париж и его союзники настроены полностью перекрыть нелегальные пути обогащения Кремля.

"Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать российские военные усилия. Европа решительно настроена", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Он также добавил, что европейское сообщество будет прилагать все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить установление крепкого и длительного мира в Украине.

Что известно о танкере и ограничениях

По информации ГУР, судно под флагом Камеруна задействовано в экспорте российских нефтепродуктов преимущественно в Китай и Индию. Для утаивания нелегальных маршрутов экипаж регулярно выключает систему автоматической идентификации (AIS).

Из-за нерегулярных практик судоходства и износа экологическая организация Greenpeace отнесла Deliver к "теневому флоту" РФ, который угрожает окружающей среде.

Международная коалиция начала активно блокировать работу судна с начала 2025 года. Первыми санкции ввели Евросоюз и Швейцария, впоследствии к ним присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Украина внесла танкер в черные списки в декабре 2025 года, а в феврале 2026-го ввела персональные ограничения против его китайских капитанов Ронга Бо и Чжэня Эньдяня.

Несмотря на давление, Deliver продолжает заходить в российские порты "Новороссийск" и "Усть-Луга". В настоящее время судно обеспечивает логистику между РФ и терминалами в Турции, КНР, Египте и Индии.

Союзники усиливают давление

Как отметил Власюк, это уже четвертое судно российского "теневого флота", перехваченное Францией с начала года, после задержаний Deyna, Grinch и Tagor. Системная охота европейских союзников направлена на блокировку компаний и кораблей, помогающих России обходить международные ограничения.

Украина совместно с партнерами сейчас работает над тем, чтобы задержание DELIVER было максимально продолжительным, а в перспективе - чтобы это судно вообще больше не использовалось для перевозки российской нефти.

"Ужесточение контроля за судами, их владельцами, менеджерами и экипажами остается одним из ключевых направлений санкционной политики", - подчеркнул Власюк.