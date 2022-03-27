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Макрон заявив, що не став би називати Путіна "м'ясником"

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не називав би керівника Кремля Володимира Путін різник. Раніше з такою заявою виступив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Французький лідер підкреслив, що слід не допускати подальшої ескалації "ні в словах, ні в діях".

"Ми хочемо зупинити війну, яку Росія почала в Україні, не розв'язуючи війни. Така мета, і якщо ми хочемо цього, ми не повинні йти на ескалацію ні в словах, ні в діях. Ми, європейці, не повинні піддаватися ніякій ескалації. Ми, європейці, не повинні забувати нашу географію і нашу історію. Ми не знаходимося в стані війни з російським народом", - заявив Макрон.

Він також підкреслив, що Європа більше не знаходиться в контексті "холодної війни" між Москвою і Вашингтоном.

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