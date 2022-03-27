Макрон заявил, что не стал бы называть Путина "мясником"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не называл бы руководителя Кремля Владимира Путин мясником. Ранее с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Французский лидер подчеркнул, что следует не допускать дальнейшей эскалации "ни в словах, ни в действиях".

"Мы хотим остановить войну, которую Россия начала в Украине, не развязывая войны. Такова цель, и если мы хотим этого, мы не должны идти на эскалацию ни в словах, ни в действиях. Мы, европейцы, не должны поддаваться никакой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не находимся в состоянии войны с российским народом", - заявил Макрон.

Он также подчеркнул, что Европа больше не находится в контексте "холодной войны" между Москвой и Вашингтоном.