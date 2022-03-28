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Макрон заявив про намір обговорити з Путіним гуманітарну катастрофу в Маріуполі

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче знову переговорити з главою РФ Володимиром Путіним. Темою розмови стане гуманітарна катастрофа в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BfmTv.

Відповідну заяву французький лідер зробив під час передвиборної поїздки в Діжон.

"Сьогодні з боку Росії ми спостерігаємо недотримання міжнародного гуманітарного права, яке недоторканне навіть під час війни. Ми засудили таке ставлення, і в найближчі дні я маю намір поговорити з президентом Путіним", - заявив Макрон.

Нагадавши, Макрон повідомив, що разом з Туреччиною і Грецією хоче провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя.

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Війна Росії проти УкраїниЕммануель МакронВолодимир ПутінМаріуполь