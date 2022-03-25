Макрон хоче провести евакуацію з Маріуполя спільно з Туреччиною та Грецією
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що разом із Туреччиною та Грецією хоче провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BfmTv.
Зокрема, Макрон анонсував масштабну гуманітарну операцію з евакуації тих, хто хоче покинути Маріуполь.
Також глава держави заявив, що з ініціативи Франції відбудеться гуманітарна операція з Грецією та Туреччиною з евакуації населення Маріуполя.
Окрім того, він додав, що має порушити це питання перед Володимиром Путіним.
Раніше ми повідомляли, що Макрон закликав бути готовими до війни в Європі.
Також ми писали, що Макрон подзвонив Зеленському та обговорив перспективи припинення війни.
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