Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным гуманитарную катастрофу в Мариуполе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет вновь переговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Темой разговора станет гуманитарная катастрофа в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BfmTv.
Соответсвующее заявление французский лидер сделал во время предвыборной поездки в Дижон.
"Сегодня со стороны России мы наблюдаем несоблюдение международного гуманитарного права, которое неприкосновенно даже во время войны. Мы осудили такое отношение, и в ближайшие дни я намерен поговорить с президентом Путиным", - заявил Макрон.
Напомним, Макрон сообщил, что вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя.
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