Військові США завдали удару по Ісламській державі в Афганістані . Удар завдано з безпілотника по "планувальнику атак" на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Центральне командування США повідомило, що удар був нанесений в провінції Нангархар на сході від Кабула і на кордоні з Пакистаном.

"Початкові ознаки вказують на те, що ми вбили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення", - йдеться в заяві американських військових.

При цьому не повідомляється, чи була мета пов'язана з атакою в аеропорту Кабула.

Офіційний представник США на умовах анонімності повідомив виданню, що удар був нанесений проти бойовика "Ісламської держави", що планує майбутні атаки на американських військових.

Він уточнив, що дрон вразив бойовика, коли той перебував у машині зі спільником "Ісламської держави". Вважається, що обидва були вбиті.