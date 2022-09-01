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Макрон заявив, що хотів би продовжувати діалог з Путіним

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження діалогу з главою Кремля Володимиром Путіним. Він заявив, що потрібно розмовляти з усіма, особливо з тими, "з ким ми не згодні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Макрон сьогодні, 1 вересня, провів зустріч з французькими дипломатами. Він підкреслив, що завжди відкритий до діалогу. При цьому французький лідер заявив, що Туреччина не може бути єдиною країною, яка продовжує розмовляти з Росією.

"Ми не повинні піддаватися будь-якій помилковій моралі, яка зробить нас безсилими. Робота дипломата - розмовляти з усіма, особливо з людьми, з якими ми не спілкуємося. Тому ми будемо продовжувати це робити (говорити з Путіним - ред.) у згоді з нашими союзниками", - сказав він.

При цьому Макрон вважає, що однією з військових цілей Кремля був розділ Європи.

Нагадаємо, що Макрон залишається одним з небагатьох лідерів, які продовжують підтримувати діалог з Путіним. Остання розмова президентів була 19 серпня.

Крім того, за даними ЗМІ, Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні Росії проти України.

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Еммануель МакронВолодимир ПутінРосійська ФедераціяФранція