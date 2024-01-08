Макрон завтра объявит министра образования Франции новым премьером, - AFP

По данным агентства, Борн ушла в отставку 8 января в момент, когда глава государства готовился обнародовать долгожданные перестановки в Кабинете министров, чтобы дать новый импульс последним трем годам своего президентства.

После нескольких дней "интенсивных закулисных маневров" 34-летний министр национального образования и молодежи Габриэль Аттал стал фаворитом в преемники Борн.

Кроме него среди возможных кандидатов на премьерское кресло - 37-летний министр обороны Себастьен Лекорню и 43-летний бывший министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.

Однако источник агентства, близкий к правительству, сообщил именно о наибольших шансах у Атталя.

Напомним, согласно французской системе президент определяет общую политику, а премьер-министр отвечает за повседневное управление правительством. Добавим, что новый премьер-министр станет четвертым главой правительства с 2017 года при президентстве Макрона.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 8 января премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке. Вместе с тем, отметим, что она с командой будут заниматься повседневными делами до назначения нового правительства.

Борн стала второй женщиной, вступившей в должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.

Элизабет Борн занимала руководящие должности в правительстве с 2017 года. В 2022 году она стала премьером Франции.

Напомним также, что в июле 2023 года во Франции было сформировано новое правительство, в которое вошли 16 министров.