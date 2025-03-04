Макрон пригласил Орбана в Париж для переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в гости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их встреча состоится в среду, в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

Как пишет издание, Орбан проведет переговоры с Макроном в Париже. Главной темой переговоров будет война между Россией и Украиной.

Стоит напомнить, что в минувшие выходные представители 18 стран, в частности президент Франции и премьер-министр Великобритании собрались в Лондоне для обсуждения вопросов безопасности ЕС. Встреча состоялась после ссоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

При этом Орбан не участвовал в саммите в Лондоне и позже заявил, что там было принято решение "продолжать войну в Украине".

Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Европейского совета Антониу Кошти, в котором призвал к прямым переговорам между ЕС и Россией для достижения прекращения огня в Украине.

Также по данным Politico, Венгрия на встрече послов Евросоюза в пятницу отклонила проект документа о гарантиях безопасности и новой военной помощи Украине на 20 млрд евро.

Кроме этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз на данный момент является "немыслимым". Он считает, что это может иметь разрушительное влияние на экономику Венгрии.