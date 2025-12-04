RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Макрон предложил "зимний" мораторий для РФ на удары по энергетике Украины

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и руководитель Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил руководителю Китая Си Цзиньпину заставить Россию принять мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре как минимум до конца зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию совместной пресс-конференции Макрона и Си.

Макрон заявил, что война в Украине представляет большую угрозу для европейской безопасности. Также она угрожает международному порядку, который построен "на верховенстве права и эффективности нашей общей хартии".

Макрон отметил, что поскольку Китай и Франция понимают "серьезность ситуации и необходимость действительно прочного и длительного мира", Пекин и Париж могут укрепить сотрудничество в этом восстановлении.

"Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву к сотрудничеству и нашим усилиям, чтобы как можно скорее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары, направленные на критически важную инфраструктуру. Это является ключевым для будущей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, и в частности энергетическая инфраструктура, остается под атакой России", - сказал он.

Также Макрон призвал Си работать над прочным и справедливым миром в Украине, чтобы война там наконец была завершена и не повторилась.

 

Отметим, что сам Си Цзиньпин во время пресс-конференции с Макроном заявил, что Китай поддерживает мирное соглашение по Украине. Однако, по его словам, Китай надеется на достижение "справедливого и обязательного соглашения, приемлемого для всех сторон".

Как известно, 3 декабря Макрон прибыл в Китай для трехдневного государственного визита. В планах президента Франции, который уже четвертый раз приезжает в Китай с визитом, было обсуждение вопросов торговли и дипломатии, а также требование к Пекину повлиять на вассальную Россию для достижения прекращения огня в Украине.

ФранцияРоссийская ФедерацияУкраинаКитайЭммануэль МакронСи Цзиньпинь