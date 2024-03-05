Макрон призвал союзников не быть "трусами" в вопросе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом", - заявил он.
Ссылаясь на вторжение России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "прекрасно понимают, что война снова идет на нашей земле (в Европе, - ред.), что некоторые державы, ставшие неудержимыми, с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападения на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует".
Однако Макрон не стал подробно останавливаться на этом.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.
При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.
Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.
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