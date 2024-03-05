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Макрон призвал союзников не быть "трусами" в вопросе Украины

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом", - заявил он. 

Ссылаясь на вторжение России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "прекрасно понимают, что война снова идет на нашей земле (в Европе, - ред.), что некоторые державы, ставшие неудержимыми, с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападения на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует".

Однако Макрон не стал подробно останавливаться на этом.

Заявление Макрона об отправке войск НАТО в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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Эммануэль МакронФранцияВойна России против Украины