Макрон призвал Русскую православную церковь противостоять давлению России на Украину

Русская православная церковь позволяет властям РФ манипулировать собой для оправдания войны в Украине, а значит, ей нужно противостоять такому давлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит издание Reuters.

"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление" - заявил Макрон.

Президент Франции считает, что сопротивление означает никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, имеющие тенденцию отрицать достоинство каждого человека.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал российское вторжение в Украину. Это вызвало раскол с Ватиканом и развязало внутренний бунт, приведший к разрыву связей некоторых поместных православных церквей с РПЦ.