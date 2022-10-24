Макрон призвал Русскую православную церковь противостоять давлению России на Украину

Русская православная церковь позволяет властям РФ манипулировать собой для оправдания войны в Украине, а значит, ей нужно противостоять такому давлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит издание Reuters.
"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление" - заявил Макрон.
Президент Франции считает, что сопротивление означает никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, имеющие тенденцию отрицать достоинство каждого человека.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал российское вторжение в Украину. Это вызвало раскол с Ватиканом и развязало внутренний бунт, приведший к разрыву связей некоторых поместных православных церквей с РПЦ.
Напомним, в середине июня Великобритания ввела санкции против Патриарха Кирилла.
8 июля также Канада приняла решение ввести санкции против главы русской церкви патриарха Кирилла.
В то же время патриарх Кирилл должен быть внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России. Однако его исключили в момент.
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