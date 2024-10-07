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Макрон призвал Нетаньяху согласиться на прекращение огня

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор в премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал его прекратить атаки на лидеров ХАМАС и "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Поставки оружия, продолжение войны в Газе и ее распространение на Ливан не могут обеспечить безопасность, на которую рассчитывают израильтяне и все в регионе", - сказал Макрон Нетаньяху, согласно расшифровке Елисейского Дворца.

Он добавил, что необходимо немедленно предпринять решительные усилия, которые позволят разработать политические решения, необходимые для безопасности Израиля и всего Ближнего Востока.

Также Макрон повторил свое утвердил о том, что Израиль имеет право на самооборону, и заявил, что нападения на него должны прекратиться.

Согласно отчету из офиса Нетаньяху, израильский премьер сказал французскому президенту, что его союзник должен поддержать борьбу Израиля против "Хезболлы", ХАМАС и их крупнейшего сторонника (речь, вероятно, об Иране).

"Ожидается, что друзья Израиля поддержат его и не станут вводить ограничения, которые только укрепят иранскую ось зла", - говорится в заявлении Нетаньяху.

WP напомнило, что в субботу Макрон в интервью французской радиостанции призвал страны прекратить поставки оружия Израилю и выразил обеспокоенность тем, что мирных жителей Ливана может постичь та же участь, что и палестинцев. Он сказал, что Ливану нельзя позволить "стать новой Газой", имея ввиду наземное и воздушное наступление Израиля в Секторе Газа.

"Ливанский народ, в свою очередь, не может быть принесен в жертву", - добавил он.

Нетаньяху в тот же день позже заявил, что Израиль победит как с поддержкой со стороны стран, так и без нее, "но их позор будет продолжаться еще долго после того, как война будет выиграна".

Напомним, на днях Макрон заявил, что международное сообщество должно избегать "двойных стандартов" касательно войн в Украине и на Ближнем Востоке.

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НетаньяхуИзраильЭммануэль Макрон