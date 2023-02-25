Макрон призвал Китай давить на Россию и анонсировал поездку в Пекин
Сегодня, 25 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон, анонсируя свою поездку в Пекин, призвал Китай присоединиться к действиям западных стран, чтобы усилить давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я поеду в Китай в начале апреля. Китай должен помочь нам оказывать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие, и она (Россия - ред.) прекратило эту агрессию к переговорам", - сказал Макрон.
Президент Франции не упомянул, встретится ли он с лидером Китая Си Цзиньпином, однако подчеркнул возможную роль Китая в Украине после того, как Пекин обнародовал "мирный план".
"Все, что идет в мир, это хорошо, но этот мир возможен только в том случае, если Россия прекратит свою агрессию, выведет свои войска и начнет уважать территориальный суверенитет Украины. Именно поэтому Украина должна поставить свои условия, но я думаю, что Китай занимается миром. Усилия - это хорошо", - подчеркнул французский президент.
Напомним, вчера, в годовщину войны, Китай обнародовал свой "мирный план" по войне РФ против Украины.
Более подробно о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.
В частности, стоит отметить, что положительно к "мирному плану" отнеслась только Российская Федерация.
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