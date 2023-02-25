Макрон призвал Китай давить на Россию и анонсировал поездку в Пекин

Сегодня, 25 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон, анонсируя свою поездку в Пекин, призвал Китай присоединиться к действиям западных стран, чтобы усилить давление на Россию.

"Я поеду в Китай в начале апреля. Китай должен помочь нам оказывать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие, и она (Россия - ред.) прекратило эту агрессию к переговорам", - сказал Макрон.

Президент Франции не упомянул, встретится ли он с лидером Китая Си Цзиньпином, однако подчеркнул возможную роль Китая в Украине после того, как Пекин обнародовал "мирный план".