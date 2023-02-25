Макрон закликав Китай тиснути на Росію та анонсував поїздку до Пекіну
Сьогодні, 25 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, анонсуючи свою поїздку до Пекіну, закликав Китай долучитись до дій західних країн, щоб посилити тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я поїду до Китаю на початку квітня. Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю, і вона (Росія - ред.) припинила цю агресію до переговорів", - сказав Макрон.
Президент Франції не згадав, чи зустрінеться він з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте підкреслив можливу роль Китаю в Україні після того, як Пекін оприлюднив "мирний план".
"Все, що йде до миру, це добре, але цей мир можливий лише в тому випадку, якщо Росія припинить свою агресію, виведе свої війська і почне поважати територіальний суверенітет України. Саме тому Україна має поставити свої умови, але я думаю, що Китай займається миром. Зусилля - це добре", - підкреслив французький президент.
Нагадаємо, вчора, в річницю війни, Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України.
Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході – у матеріалі РБК-Україна.
Зокрема варто зауважити, що позитивно до "мирного плану" віднеслась лише Російська Федерація.
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