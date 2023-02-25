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Макрон закликав Китай тиснути на Росію та анонсував поїздку до Пекіну

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Франція, Субота 25 лютого 2023 15:38
Макрон закликав Китай тиснути на Росію та анонсував поїздку до Пекіну Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, анонсуючи свою поїздку до Пекіну, закликав Китай долучитись до дій західних країн, щоб посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я поїду до Китаю на початку квітня. Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю, і вона (Росія - ред.) припинила цю агресію до переговорів", - сказав Макрон.

Президент Франції не згадав, чи зустрінеться він з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте підкреслив можливу роль Китаю в Україні після того, як Пекін оприлюднив "мирний план".

"Все, що йде до миру, це добре, але цей мир можливий лише в тому випадку, якщо Росія припинить свою агресію, виведе свої війська і почне поважати територіальний суверенітет України. Саме тому Україна має поставити свої умови, але я думаю, що Китай займається миром. Зусилля - це добре", - підкреслив французький президент.

Нагадаємо, вчора, в річницю війни, Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни РФ проти України.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході – у матеріалі РБК-Україна.

Зокрема варто зауважити, що позитивно до "мирного плану" віднеслась лише Російська Федерація.

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