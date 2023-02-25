Макрон закликав Китай тиснути на Росію та анонсував поїздку до Пекіну

Сьогодні, 25 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, анонсуючи свою поїздку до Пекіну, закликав Китай долучитись до дій західних країн, щоб посилити тиск на Росію.

"Я поїду до Китаю на початку квітня. Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю, і вона (Росія - ред.) припинила цю агресію до переговорів", - сказав Макрон.

Президент Франції не згадав, чи зустрінеться він з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте підкреслив можливу роль Китаю в Україні після того, як Пекін оприлюднив "мирний план".