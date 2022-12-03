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Макрон захотел обсудить с Путиным оккупированную ЗАЭС

Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Перед этим французский лидер хочет связаться с гендиректором МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью телеканалам TF1 и LCI.

Он отметил, что среди вопросов, вызывающих беспокойство - это ядерная "проблема с Запорожской АЭС, которая находится в центре боевых действий".

"После встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси я снова поговорю с президентом Путиным, в частности, о гражданской атомной энергетике", - анонсировал Макрон.

По его словам, в этом диалоге с Москвой "необходимо сосредоточиться на конкретных темах".

"Что касается ближайших недель, то задача состоит в том, чтобы помочь Украине сопротивляться, продолжать помогать в военном плане, избежать эскалации и подготовить диалог до того дня, когда все вернутся за стол переговоров", - продолжил Макрон.

По словам французского лидера, во время поездки в США и переговоров с президентом Джо Байденом стороны "глубоко и долго дискутировали о ситуации в Украине".

"Париж и Вашингтон разделяют то же видение вещей продолжать помогать Украине сопротивляться перед лицом бомбардировок их гражданских инфраструктур и делать все, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась к столу переговоров", - сказал Макрон.

В то же время, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление Макрона. Он заявил о том, что точная дата телефонного разговора пока неизвестна.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон уже неоднократно заявлял о своем намерении поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. О такой инициативе он рассказывал еще до поездки в Вашингтон к Джо Байдену.

Добавим, также мы писали, что французский президент до сих пор считает возможным проведение мирных переговоров между Украиной и Россией по окончании войны.

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Запорожская АЭСФранцияКремльЭммануэль Макрон