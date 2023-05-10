Столтенберг подтвердил намерения открыть офис НАТО в Японии
НАТО обсуждает с Японией возможность открытия офиса Альянса в Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в эфире CNN.
"Да, мы обсуждаем с Японией открытие офиса НАТО в Токио. У НАТО есть несколько офисов в странах-партнерах, и Япония является очень близким и важным партнером для НАТО", - сказал он.
Столтенберг отметил, что безопасность перестала быть региональной - она глобальная.
"То, что происходит в Европе, важно для Азии, а происходящее в Азии важно для Европы", - сказал он.
Генсек НАТО добавил, что Пекин внимательно следит за событиями в Украине.
Напомним, посол Японии в США Кодзи Томмита подтвердил намерения открыть офис НАТО в Токио.
Министр иностранных дел страны Йосимаса Хаяси отметил, что такое желание связано с тем, что вторжение РФ в Украину сделало мир менее стабильным.
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