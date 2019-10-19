Макрон заблокував вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті Євросоюзу заблокував переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії до ЄС. Про це пише DW.

Повідомляється, що на саміті ЄС проти початку переговорного процесу з Албанією та Північної Македонією виступив французький президент. Крім того, протягом дискусії по даній темі позицію Макрона частково підтримали Нідерланди і Данія.

У той же час Макрона розкритикувала німецький канцлер Ангела Меркель, яка висловила жаль Парижа і заявила, що саме зараз був підходящий момент для старту переговорів з Албанією та Північної Македонією. Єврокомісар Йоханнес Хан звинуватив лідерів ЄС у невиконанні своїх обіцянок, а глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав це рішення "серйозною історичною помилкою".

Передбачається, що початок переговорів з Тираною і Скоп'є переноситься на початок 2020 року. Тему в черговий раз піднімуть на саміті ЄС у Загребі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС прийме рішення про вступ Албанії та Північної Македонії 15 жовтня. За даними Bloomberg, позитивне рішення мали винести на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.