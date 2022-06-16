Макрон виступив із першою заявою у Києві

"Ми несемо послання про підтримку та єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - заявив Макрон.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Зазначимо, як повідомляють ЗМІ, метою візиту Макрона, Шольца та Драгі є обговорення надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Все що відомо про візит цього тріо - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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