Макрон зустрінеться з Путіним перед самітом G7

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Лідери держав зустрінуться 19 серпня в літній резиденції Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у форті Брегансон напередодні саміту "Великої сімки" (G7). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Як повідомляється, зустріч глав держав відбудеться 19 серпня в літній резиденції Макрона на французькому узбережжі Середземного моря.

"Форт дозволяє працювати в ізоляції… і приймати іноземних лідерів, що я зроблю з Володимиром Путіним через кілька тижнів", - зазначив Макрон.

За даними російських ЗМІ, зустріч Макрона з Путіним також підтверджують і в Кремлі.

"Візит Путіна до Франції в зазначені терміни опрацьовується", - заявили в прес-службі російського президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонну розмови щодо вирішення конфлікту на Донбасі. В ході телефонної розмови, лідери держав домовилися відновити нормандський формат переговорів.

Крім того, Путін та Макрон зустрічалися на полях саміту G20 в Японії в червні. Під час зустрічі, Макрон запропонував Путіну провести в липні зустріч у нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. Після чого у Парижі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників Німеччини, Франції, Росії та України щодо відновлення нормандських переговорів.