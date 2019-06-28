Макрон запропонував Путіну провести зустріч у форматі нормандському

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Зустріч може відбутися вже в липні

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Японії запропонував провести в липні зустріч в нормандському форматі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, Макрон повідомив, що буквально через кілька тижнів відбудеться дуже важлива зустріч у форматі "два плюс два" міністрів оборони і міністрів закордонних справ.

"Нам, як постійним членам Ради безпеки, потрібно вирішувати якісь питання з особливою увагою, зокрема, українське питання у світлі мінського комплексу заходів, сподіваюся, що ми в липні зустрінемося в "нормандському форматі", - сказав Макрон.

Як повідомляло РБК-Україна, посол Франції в Росії Сільві Берманн повідомила, що на полях саміту "Великої двадцятки" Японії президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським лідером Володимиром Путіним підготовку саміту в нормандському форматі Донбасу.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень.

Відзначимо, в останній раз лідери країн "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна і Росія) проводили зустріч у 2016 році в Берліні.