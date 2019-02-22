Макрон зустрінеться з Меркель у кінці лютого

Зустріч пройде у Франції

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля встретится во Франции с канцлером Германии Ангелой Меркель для рабочей встречи, на которой будет обсуждаться ряд вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Указано, что стороны обсудят переговоры по Brexit, взаимоотношения с США и оборонное партнерство двух стран.

Напомним, в начале января анонсировалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции 22 января 2019 года. Подчеркивалось, что договор будет способствовать "укреплению связей между Германией и Францией в области экономической политики, внешней политики и политики безопасности, образования и культуры, исследований и технологий, климата и окружающей среды, а также сотрудничеству между приграничными регионами и гражданскими обществами".

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северного потока-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.

Добавим, Германия и Франция ведут переговоры о совместных процедурах лицензирования экспорта обороны. Так, Германия и Франция в январе подписали оборонительную сделку, направленную на регулирование экспорта вооружений в третьи страны.