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Макрон зустрінеться з Меркель у кінці лютого

Новини » Політика    22.02.2019 - 14:13
Макрон зустрінеться з Меркель у кінці лютого
Фото: Макрон та Меркель (bundesregierung.de)

Зустріч пройде у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон 27 лютого зустрінеться у Франції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель для робочої зустрічі, на якій буде обговорюватися ряд питань. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначено, що сторони обговорять переговори по Brexit, взаємини з США і оборонне партнерство двох країн.

Нагадаємо, на початку січня анонсувалося, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підпишуть новий договір про співпрацю і інтеграцію 22 січня 2019 року. Підкреслювалося, що договір буде сприяти "зміцненню зв'язків між Німеччиною і Францією в галузі економічної політики, зовнішньої політики і політики безпеки, освіти та культури, досліджень і технологій, клімату і навколишнього середовища, а також співпраці між прикордонними регіонами та громадянськими суспільствами".

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.

Додамо, Німеччина і Франція ведуть переговори про спільні процедури ліцензування експорту оборони. Так, Німеччина і Франція у січні підписали оборонну угоду, спрямовану на регулювання експорту озброєнь у треті країни.

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