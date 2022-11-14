Из-за ЧВК "Вагнера" и ИГИЛ. Британия выводит свой миротворческий контингент с Мали

Британия выведет 300 военнослужащих из состава миротворческих сил ООН в Мали из-за роста влияния на правительство страны ЧВК "Вагнера" и ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Досрочный вывод войск произошел после того, как в этом году Франция и ее союзники начали вывод тысяч военнослужащих из Мали, поскольку военная хунта страны начала сотрудничать с ЧВК "Вагнера".

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи заявил, что недавние перевороты в Мали подорвали международные усилия по установлению мира в стране, где в последние годы наблюдается рост насилия со стороны групп, связанных с «Аль-Каидой» и ИГИЛ.

"Это правительство не может использовать вооруженные силы нашей страны для обеспечения безопасности, ведь оно не желает работать с нами для обеспечения прочной стабильности и безопасности", — сказал Хиппи.

Он добавил, что партнерство правительства Мали с ЧВК "Вагнера" было контрпродуктивным для безопасности в регионе.