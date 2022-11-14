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Из-за ЧВК "Вагнера" и ИГИЛ. Британия выводит свой миротворческий контингент с Мали

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Лондон, Понедельник 14 ноября 2022 22:18
Из-за ЧВК "Вагнера" и ИГИЛ. Британия выводит свой миротворческий контингент с Мали Фото: Британия выводит миротворцев ООН из Мали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия выведет 300 военнослужащих из состава миротворческих сил ООН в Мали из-за роста влияния на правительство страны ЧВК "Вагнера" и ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Досрочный вывод войск произошел после того, как в этом году Франция и ее союзники начали вывод тысяч военнослужащих из Мали, поскольку военная хунта страны начала сотрудничать с ЧВК "Вагнера".

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи заявил, что недавние перевороты в Мали подорвали международные усилия по установлению мира в стране, где в последние годы наблюдается рост насилия со стороны групп, связанных с «Аль-Каидой» и ИГИЛ.

"Это правительство не может использовать вооруженные силы нашей страны для обеспечения безопасности, ведь оно не желает работать с нами для обеспечения прочной стабильности и безопасности", — сказал Хиппи.

Он добавил, что партнерство правительства Мали с ЧВК "Вагнера" было контрпродуктивным для безопасности в регионе.

Ранее мы писали, что исламистские боевики напали на миротворцев ООН в Мали. Миротворцы находились в патруле по поиску и обнаружению мин в северной коммуне Тессалит в районе Кидаль.

Также сообщалось, что на фоне больших потерь в Украине российская сторона выводит большую часть своих наемников из Мали.

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