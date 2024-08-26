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Макрон впервые высказался о задержании Дурова во Франции

Париж, Понедельник 26 августа 2024 17:41
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Макрон впервые высказался о задержании Дурова во Франции Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.

"Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляются в рамках, которые предусмотрены законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, которые обладают полной независимостью.

"Задержание основателя Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи", - добавил Макрон.

Такое заявление Макрона было опубликовано после того, как в сети резко раскритиковали решение о задержании Дурова. Этим преимущественно занимались россияне.

Что предшествовало

Напомним, 24 августа вечером под Парижем в аэропорту задержали основателя Telegram Павла Дурова.

Согласно данным правоохранителей, основатель популярной соцсети подозревается в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и не только. Таким образом, Дуров может получить до 20 лет тюрьмы.

В свою очередь администрация Telegram утверждает, что Дуров - невиновен, поскольку соцсеть соблюдает те правила, которые существуют в Евросоюзе.

Все детали задержания основателя Telegram - в материале РБК-Украина.

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Франция Telegram Эммануэль Макрон Павел Дуров
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