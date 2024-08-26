Макрон впервые высказался о задержании Дурова во Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter .

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.

"Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляются в рамках, которые предусмотрены законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, которые обладают полной независимостью.

"Задержание основателя Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи", - добавил Макрон.

Такое заявление Макрона было опубликовано после того, как в сети резко раскритиковали решение о задержании Дурова. Этим преимущественно занимались россияне.