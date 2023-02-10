RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон не исключает поставки Украине истребителей, но не в ближайшие недели

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители Украине "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели", ибо нужно отдавать приоритет, как он выразился, "более полезным" и "более быстрым" видам оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Поставки же боевых самолетов - "это сегодня не соответствует потребностям", сказал Макрон. Вместе с тем, "я не исключаю абсолютно ничего", подчеркнул французский президент.

К "более полезным" и "более быстрым" вооружениям Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.

Поставки артиллерийских орудий, по словам президента, будут активизированы, что поможет Украине отражать российское наступление и в дальнейшем начать собственное контрнаступление. По словам Макрона, он будет работать над этим в ближайшие дни.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в Британию отправился во Францию. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронФранция