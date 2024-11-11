Макрон посетит футбольный матч "высокого риска" между Францией и Израилем, - RTL

Футбольный матч "высокого риска" между сборными Франции и Израиля на стадионе "Стад де Франс" в этот четверг, 14 ноября, посетит французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL .

По словам источника издания из окружения президента, своим участием Макрон желает "продемонстрировать свою полную поддержку сборной Франции, как он это делает в каждом матче".

Кроме того, он также хочет "сделать послание братства и солидарности после недопустимых антисемитских действий, которые последовали за матчем в Амстердаме на этой неделе", сказал источник.

10 ноября префект полиции Лоран Нуньес заявил, что матч Франция-Израиль в четверг в Сен-Дени сопряжен с "высоким риском", добавив, что он хотел бы мобилизовать 4000 правоохранителей по этому случаю.

Источник RTL сообщил, что для охраны "Стад де Франс" будут задействованы 2500 полицейских, еще 2500 стражей порядка будут охранять стратегические объекты в Париже.

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