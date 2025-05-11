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Макрон отреагировал на предложение о Стамбуле: Путин все еще хочет выиграть время

Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил главе Кремля Владимиру Путину на его инициативу о возобновлении переговоров в Стамбуле. Он назвал такой шаг "недостаточным".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на France 24.

По его словам, предложение Путина - это "первый шаг, но недостаточный". 

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - заявил Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину.

Он добавил, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

Что сказал Путин

В ночь на 11 мая глава Кремля провел ночную пресс-конференцию. В ходе нее Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.

"Мы предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Мы предлагаем ......возобновить переговоры уже в четверг (15 мая, - ред), в Стамбуле", - заявил Путин и тем самым отверг прекращение огня, предложенное Украиной, ЕС и США с 12 мая.

При этом Путин сообщил, что в воскресенье, 11 мая, он поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о содействии переговорам.

Напомним, как ранее отмечали Украина, США и лидеры "коалиции решительных", которые приезжали в Киев 10 мая, если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, России грозят новые санкции. Также Украина, США и ЕС сформировали список условий для Путина.

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