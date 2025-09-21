Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая

Комментируя требования президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы против Китая, чтобы увеличить давление на Пекин, Макрон заявил, что "мы будем проводить собственную дипломатию в отношении Китая".

Французский президент добавил, что в отношениях с Китаем ЕС придерживается стратегии уменьшения риска, а не полного отмежевания. Сейчас стоит заниматься другими санкционными вопросами.

"Давайте сосредоточимся на некоторых вторичных санкциях, если они имеют смысл. Я думаю, что мы должны начать серьезный диалог, чтобы выяснить, где и в какой степени Россия получает помощь от третьих стран, и усилить давление", - сказал Макрон.

При этом, добавил президент Франции, в принципе санкционный подход верен, но он должен связываться непосредственно с Россией и быть целенаправленным.

"Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целенаправленным и непосредственно связанным с Россией", - добавил Макрон.