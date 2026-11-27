Отказ от поддержки Украины может поставить под угрозу безопасность Франции и всей Европы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Война имеет для европейцев экзистенциальное значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона на пресс-конференции в Брюсселе.

Макрон выступил 26 ноября во время внеочередного саммита ЕС, посвященного бюджету. Он призвал не создавать "сомнений и путаницы" по поводу помощи Украине.

"Если бы мы отказались от Украины, то поставили бы под угрозу нашу безопасность в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - подчеркнул президент Франции.

По его словам, помощь ЕС критически важна, особенно ввиду возможного сворачивания поддержки со стороны США. Украинцы борются за суверенитет своей страны, но вместе с тем стоят на первой линии европейской безопасности.

"Борьба украинцев - это и наша борьба. Это борьба за безопасность Европы, потому что мишенью Владимира Путина является Европейский союз и НАТО", - пояснил Макрон.

Он добавил, что Европа объединена вокруг Украины и призвал избегать "наивности" и "безответственности".

"Как президент Франции могу вам сказать: происходящее в Украине - это вопрос безопасности всех французов", - заявил он.

Макрон также напомнил, что Франция не страна, которая выделила на помощь Украине наибольшую долю своего бюджета.

Накануне кандидат в президенты Франции, олимпийский чемпион по дзюдо Теди Ринер подверг сомнению помощь Украине.

"Я не понимаю, зачем мы отправляем войска в Украину, это не наша война", - заявил он.

Ринер также считает, что помощь Украине оказывается за счет других статей финансирования. Президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году.