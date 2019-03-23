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Макрон: загроза ІДІЛ досі залишається

Новини » Політика    23.03.2019 - 15:57
Макрон: загроза ІДІЛ досі залишається
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон виступив за продовження боротьби з терористами на Ближньому Сході

Незважаючи на перемогу над "Ісламською державою" (ІДІЛ ) в Сирії терористична загроза від цього угруповання залишається. Про це у Twitter повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Зокрема, Макрон прокоментував новину Сил демократичної Сирії про розгром останнього анклаву терористів.

"Крок, досягнутий сьогодні, величезний, велику небезпеку для нашої країни усунено. Я віддаю належне нашим партнерам і військам міжнародної коаліції, частиною якої є Франція", - заявив він і додав, що загроза досі має місце, і боротьба з терористами повинна продовжуватися.

Макрон: загроза ІДІЛ досі залишається

 

Відзначимо, сьогодні представник опозиційного альянсу Сирії "Сили демократичної Сирії" Мустафа Балі оголосив про остаточну перемогу над "Ісламською державою". Терористи самостійно почали вести бойові дії в Сирії в 2013 році через два роки після початку громадянської війни. До початку 2014 року ісламісти контролювали великі території сходу, півночі, півдня та центру.

Нагадаємо, раніше США заявили про плани залишити в Сирії вдвічі більше солдатів, ніж планувалося до цього. Рішення було прийнято в інтересах сирійських курдів, які побоюються наступу Туреччини після повного виведення американського контингенту.

 

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Новини України ІДІЛСиріяЕммануель Макрон
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