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У США заявили про плани залишити в Сирії вдвічі більше солдатів

Новини » Політика    23.02.2019 - 08:54
У США заявили про плани залишити в Сирії вдвічі більше солдатів
Іллюстративне фото (з відкрих джерел)

США хочуть залишити в Сирії 400 військових

США мають намір залишити в Сирії близько 400 військовослужбовців. Про це повідомили у Білому домі, передає РБК-Україна, посилаючись на DW.

Раніше повідомлялось, що США залишать в Сирії 200 військовослужбовців. За  словами представника Білого дому, військові розташовуватимуться на базі міжнародної антитерористичної коаліції "Ет-Танф" неподалік від кордону з Іраком та Йорданією на сході Сирії, повідомляє агенція dpa. Це рішення США вже привітали сирійські курди, які закликали Вашингтон залишити військових, оскільки побоюються наступу Туреччини після повного виведення американського контингенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці.

Висновок американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні, а завершиться він до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.

На даний момент значного прогресу в цьому питанні не досягнуто. Це може призвести до ще одного варіанту - уповільнення виводу військ США.

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