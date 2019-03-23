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Макрон: угроза ИГИЛ до сих пор остается

Новости » Политика    23.03.2019 - 15:57
Макрон: угроза ИГИЛ до сих пор остается
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон выступил за продолжение борьбы с террористами на Ближнем Востоке

Несмотря на победу над "Исламским государством" (ИГИЛ) в Сирии террористическая угроза от этой группировки остается. Об этом в Twitter сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В частности, Макрон прокомментировал новость Сил демократической Сирии о разгроме последнего анклава террористов.

"Шаг, достигнутый сегодня, огромен, большая опасность для нашей страны устранена. Я воздаю должное нашим партнерам и армиям международной коалиции, частью которой является Франция", - заявил он и добавил, что угроза по-прежнему имеет место, и борьба с террористами должна продолжаться.

Макрон: угроза ИГИЛ до сих пор остается

 

Отметим, сегодня представитель оппозиционного альянса Сирии "Силы демократической Сирии" Мустафа Бали объявил об окончательной победе над "Исламским государством". Террористы самостоятельно начали вести боевые действия в Сирии в 2013 году через два года после начала гражданской войны. К началу 2014 года исламисты контролировали большие территории востока, севера, юга и центра.

Напомним, ранее в США заявили о планах оставить в Сирии вдвое больше солдат, чем планировалось до этого. Решение было принято в интересах сирийских курдов, которые опасаются наступления Турции после полного вывода американского контингента.

 

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Новости Украины ИГИЛСирияЭммануэль Макрон
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