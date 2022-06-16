Макрон цитував Зеленському гімн України, а Шольц розповів про зламану традицію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про президенту Володимиру Зеленському про підтримку, процитувавши гімн України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у свою чергу заявив, що традиція його країни зламана і Німеччина постачає зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського з європейськими лідерами в Києві.

Так, Макрон під час виступу згадав словами українського гімну, зазначивши, що Україна буде вільною.

"Я хочу процитувати український гімн: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Саме ці слова по-особливому звучать у сьогоднішньому трагічному контексті. І Україна буде вільною - "Ще не вмерла України і слава, і воля", - сказав Макрон, звертаючись до Зеленського.

У свою чергу Шольц, говорячи про підтримку України з боку Німеччини, згадав про постачання зброї.

"Німеччина давно зламала свою державну традицію, ми стали поставляти Україні зброю і ми будемо робити це і далі, скільки Україні буде потрібно", - заявив Шольц, пообіцявши, зокрема, поставки установок "Ірис", які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів.