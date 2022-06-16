Макрон цитував Зеленському гімн України, а Шольц розповів про зламану традицію
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про президенту Володимиру Зеленському про підтримку, процитувавши гімн України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у свою чергу заявив, що традиція його країни зламана і Німеччина постачає зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського з європейськими лідерами в Києві.
Так, Макрон під час виступу згадав словами українського гімну, зазначивши, що Україна буде вільною.
"Я хочу процитувати український гімн: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Саме ці слова по-особливому звучать у сьогоднішньому трагічному контексті. І Україна буде вільною - "Ще не вмерла України і слава, і воля", - сказав Макрон, звертаючись до Зеленського.
У свою чергу Шольц, говорячи про підтримку України з боку Німеччини, згадав про постачання зброї.
"Німеччина давно зламала свою державну традицію, ми стали поставляти Україні зброю і ми будемо робити це і далі, скільки Україні буде потрібно", - заявив Шольц, пообіцявши, зокрема, поставки установок "Ірис", які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів.
Нагадаємо, сьогодні вранці до Києва приїхали лідери Франції, Німеччини, Італії, а також Румунії. Під час перебування європейських лідерів в Україні двічі звучали сигнали повітряної тривоги. Однак, це не завадило їм відвідати Ірпінь, а також провести зустріч з президентом Зеленським.
Раніше РБК-Україна повідомляло подробиці про хід візиту і основні заяви європейських лідерів у Києві.