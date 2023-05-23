Макрон и Трюдо обсудили оборонные нужды Украины и ее послевоенное восстановление

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и французский президент Эммануэль Макрон в ходе своего общения высказали неукоснительную позицию относительно необходимости трансатлантического единства с целью обеспечения оборонных потребностей Украины и ее восстановления после войны.

Об этом сообщили в пресс-службе канадского премьера, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В ходе разговора премьер-министр и президент отметили важность дальнейшего трансатлантического единства в сфере поддержки обороны Украины и ее долгосрочных потребностей в восстановлении", - заявили в пресс-службе Трюдо.

По информации главы канадского правительства, собеседники обязались привлечь Россию к ответственности за ее жестокую агрессию и оказать поддержку тем, кто больше всего пострадал от последствий российской агрессии.