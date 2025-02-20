Макрон попытается убедить Трампа "не быть слабым" перед Путиным

Президент Франции подтвердил, что через несколько дней он посетит Вашингтон. По словам Макрона, он знает Трампа и между ними есть взаимное уважение.

Французский лидер добавил, что хочет убедить президента США в том, что его интересы совпадают с европейскими, "что бы он не думал".

"Я скажу ему: "В глубине души ты не можешь быть слабым перед лицом Путина, это не ты, это не твоя фишка", - уточнил Макрон.