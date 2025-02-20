Макрон попытается убедить Трампа "не быть слабым" перед Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон уже на следующей неделе проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Французский лидер раскрыл планы на переговоры.
Как передает РБК-Украина, заявление Макрона приводит BFMTV.
Президент Франции подтвердил, что через несколько дней он посетит Вашингтон. По словам Макрона, он знает Трампа и между ними есть взаимное уважение.
Французский лидер добавил, что хочет убедить президента США в том, что его интересы совпадают с европейскими, "что бы он не думал".
"Я скажу ему: "В глубине души ты не можешь быть слабым перед лицом Путина, это не ты, это не твоя фишка", - уточнил Макрон.
Напомним, ранее французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, 24 февраля.
По словам Хаддада, французский лидер хочет объяснить американскому, что будущее Украины не могут решать без Европы.
При этом на следующей неделе Вашингтон также посетит премьер Британии Кир Стармер. Согласно слухам в СМИ, он должен представить Трампу идею об отправке европейских войск в Украину.
К слову, недавно спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Европа может не присутствовать физически за столом переговоров. Но ее интересы будут учитывать.
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