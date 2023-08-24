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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон надеется, что контрнаступление ВСУ "вернет всех за стол переговоров"

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что контрнаступление украинских Вооруженных сил вернет Украину и Россию за стол переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Макрон заявил в интервью Le Point.

По его мнению, украинское наступление "вернет всех за стол переговоров". Однако Макрон подчеркнул, что "хорошие переговоры будут такими, каких хотят украинцы".

Президент Франции также раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за то, что он "подпитывает мировой беспорядок, решив больше не уважать международные соглашения".

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

По словам советника главы Офиса президента Подоляк, Украина не планирует реагировать на "переговорное нытье" россиян, поскольку в этом нет смысла.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

 

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ФранцияЭммануэль МакронВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ