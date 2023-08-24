Макрон сподівається, що контрнаступ ЗСУ "поверне всіх за стіл переговорів"

На його думку, український наступ "поверне всіх за стіл переговорів". Однак Макрон наголосив, що "хороші переговори будуть такими, яких хочуть українці".

Президент Франції також розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за те, що він "підживлює світовий безлад, вирішивши більше не поважати міжнародні угоди".

Переговори з Росією

У 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

За словами радника голови Офісу президента Подоляк, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.

Для відновлення переговорів Росія повинна: