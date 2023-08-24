UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон сподівається, що контрнаступ ЗСУ "поверне всіх за стіл переговорів"

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що контрнаступ український Збройних сил поверне Україну та Росію за стіл переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Макрон заявив в інтерв'ю Le Point.

На його думку, український наступ "поверне всіх за стіл переговорів". Однак Макрон наголосив, що "хороші переговори будуть такими, яких хочуть українці".

Президент Франції також розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за те, що він "підживлює світовий безлад, вирішивши більше не поважати міжнародні угоди".

Переговори з Росією

У 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

За словами радника голови Офісу президента Подоляк, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ